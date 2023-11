Filippo Turetta preso in Germania vicino a Lipsia

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 19 novembre 2023 – E’ stato arrestato vicino a Lipsia, in Germania Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

La notizia della cattura è stata confermata dall’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, dopo aver avvisato i genitori

L’arresto del 22enne Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin è avvenuto vicino a Lipsia. Turetta, secondo quanto si apprende, è stato bloccato in auto sull’autostrada A9 all’altezza della cittadina di Bud Durremberg e si trova in un ufficio della polizia tedesca.

