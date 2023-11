VACCINAZIONI, DA OGGI GRATUITE E APERTE A TUTTI L’ANTINFLUENZALE E L’ANTI-COVID. ASSESSORE BERTOLASO: SPERO IN ADESIONE MASSICCIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2023. Da oggi, lunedì 20 novembre, le vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid sono offerte gratuitamente a tutta la popolazione lombarda, indipendentemente da età, condizione di salute o categoria di rischio.

L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, invita tutti i cittadini alla vaccinazione: “Spero che in tanti aderiscano alla campagna di Regione Lombardia. Ad oggi l’influenza non è un problema, ma sappiamo benissimo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo diventerà con i disagi che, conseguentemente, comporterà. In particolare, alle persone anziane. Perciò – conclude l’assessore – invito tutti a vaccinarsi”.

V.A.