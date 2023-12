Lutto cittadino a Padova per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin

(mi-lorenteggio.com) Padova, 4 dicembre 2023 – Il funerale di Giulia Cecchettin, la studentessa aggredita l’11 novembre e poi uccisa, si tiene martedì 5 dicembre 2023, alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Giustina.

Per la giornata il Sindaco di Padova ha proclamato il lutto cittadino

Per consentire lo svolgimento del funerale viene sospeso il consueto mercato di Prato della Valle.

Modifiche alla viabilità

Inoltre viene chiuso al traffico, dalle ore 9:00 alle 13:00, e comunque fino a cessate esigenze, l’intero comparto viario di Prato della Valle, oltre alle seguenti vie:

via Andrea Briosco;

via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle;

via Cavazzana;

via Giacomo Leopardi, tratto compreso tra via A. Manzoni e via Cavazzana;

via Giuseppe Ferrari;

via Memmo, tratto compreso fra via Acquette e Umberto I.