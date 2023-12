Milano. Incidente in via Vincenzo Monti, grave 23enne

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – Intorno alle ore 23.30, in via Vincenzo Monti, nel.tratton diacente a Citylife, all’altezza con l’incrocio con via Ippolito Nievo, un veicolo e una moto si sono violentemente scontrati e il conducente della moto per l’impatto e la rovinosa caduta, ha riportato gravi ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica, il giovane, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. A.