CAMIHAWKE. PARTE IL TOUR “IL SAGGIO DI FINE ANNO” IL 29/2 DAL TEATRO MANZONI A MONZA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 28 febbraio 2024 – Domani sera al Teatro Manzoni di Monza avrà luogo la prima messa in scena del 2024 de “Il saggio di fine anno” di Camihawke.

Lo spettacolo – ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti – che Camilla porterà in tour nei principali teatri italiani, ha già registrato molti sold out, continuando il successo del tutto esaurito delle date di ottobre.

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica.

Dello spettacolo, racconta: «Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto.»

L’esperienza di Camihawke alterna la radio all’intrattenimento televisivo: è stata co-conduttrice del programma Girl Solving su Rai Radio 2, tra le protagoniste di Pink Different su Fox Life e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show Nella Mia Cucina su Rai 2. Nel 2019 ha tenuto un talk presso TedXRimini dal titolo “Che cosa vuol dire ‘vero’ su Instagram?”. Il 20 aprile 2021 Camilla pubblica il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). Nel 2021, insieme ad Alice Venturi, lancia Tutte le Volte Che, podcast originale di Spotify Italia, prodotto insieme a Show Reel Agency. Il format è stato rinnovato per la seconda stagione in formato video-podcast e, per due anni di fila, è il podcast ufficiale Spotify del Festival di Sanremo.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 6 ottobre 2023 || Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT

Sabato 7 ottobre 2023 || Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT

Domenica 8 ottobre 2023 || Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT

Giovedì 29 febbraio 2024 || Monza @ Teatro Manzoni

Sabato 2 marzo 2024 || Assisi (PG) @ Teatro Lyrick

Domenica 3 marzo 2024 || Perugia @ Teatro Morlacchi – SOLD OUT

Lunedì 11 marzo 2024 || Bologna @ Teatro Celebrazioni – SOLD OUT

Martedì 12 marzo 2024 || Bologna @ Teatro Celebrazioni – SOLD OUT

Mercoledì 13 marzo 2024 || Firenze @ Teatro Puccini – SOLD OUT

Lunedì 18 marzo 2024 || Roma @ Sala Umberto – SOLD OUT

Martedì 19 marzo 2024 || Roma @ Sala Umberto – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2024 || Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

Sabato 23 marzo 2024 || Padova @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Lunedì 25 marzo 2024 || Firenze @ Teatro Puccini – SOLD OUT

Mercoledì 27 marzo 2024 || Napoli @ Teatro Bellini

Giovedì 28 marzo 2024 || Bari @ Teatro Team

Martedì 2 aprile 2024 || Trento @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 3 aprile 2024 || Torino @ Teatro Colosseo – SOLD OUT

Giovedì 4 aprile 2024 || Mantova @ Teatro Sociale

Sabato 6 aprile 2024 || Fermo @ Teatro dell’Aquila – SOLD OUT

Lunedì 8 aprile 2024 || Milano @ Teatro Nazionale CheBanca! – SOLD OUT

Martedì 9 aprile 2024 || Milano @ Teatro Nazionale CheBanca! – SOLD OUT

Mercoledì 10 aprile 2024 || Milano @ Teatro Nazionale CheBanca!