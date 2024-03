Lavoro al Mercato Centrale Milano: il 20 marzo il recruiting day

Posizioni aperte nella ristorazione, pulizie e logistica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Mercato Centrale Milano, ideale piazza delle bontà nel cuore della Stazione Centrale, organizza un recruiting day: un’intera giornata dedicata alla ricerca e selezione di nuove figure professionali da inserire nel proprio staff all’interno della struttura di via Sammartini.

L’appuntamento è mercoledì 20 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il Ristorante, al primo piano del Mercato Centrale Milano.

Per candidarsi non è richiesta alcuna prenotazione. Sarà sufficientepresentarsi in struttura con una copia cartacea del CV e sostenere il colloquio al momento, seguendo l’ordine d’arrivo alle diverse postazioni allestite per ogni figura professionale.

Le posizioni aperte sono per camerieri, baristi, addetti alla birreria, pizzaioli e aiuto pizzaioli, lavapiatti, addetti al banco/cassa e vendita, alle pulizie, alla logistica e alla sicurezza.

Per maggiori informazioni si può scrivere a info.milano@mercatocentrale.it

Di seguito il dettaglio delle figure ricercate:

Camerieri – profilo con esperienza di almeno 1 anno nella mansione; si richiede buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una seconda lingua.

Baristi – profilo con esperienza di almeno 1 anni in caffetteria e cocktail bar; si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una seconda lingua.

Addetto alla Birreria – profilo junior con breve esperienza nella mansione o similari. Si richiede passione per il prodotto, buone capacità comunicative e la conoscenza della lingua inglese

Pizzaioli – profilo con esperienza di almeno 2 anni nella mansione, che conosca tutte le fasi della lavorazione della pizza napoletana e che abbia dimestichezza con del forno a legna.

Aiuto Pizzaioli – profilo con almeno 1 anno di esperienza nella mansione; che conosca le fasi di lavorazione della pizza napoletana con lo scopo di supportare e affiancare il pizzaiolo nella linea.

Lavapiatti – profilo anche senza esperienza, la risorsa supporta il personale di cucina nella cura ed igiene della linea e del luogo di lavoro.

Banconista / cassiere / addetto alla vendita – profilo con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, che abbia svolto precedentemente attività di cassa e che abbia ottime doti comunicative e relazionali.

Pulizia – profilo anche senza esperienza, la risorsa si occupa di garantire l’igiene di tutte le aree del Mercato in osservanza della normativa igienico-sanitaria, e collabora con l’Ufficio Acquisti nella gestione del magazzino e ricevimento merce.

Logistica e Sicurezza – profilo con almeno un anno di esperienza, la risorsa si occupa di controllare tutti i locali del Mercato e monitora la sicurezza degli spazi comuni.

