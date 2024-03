Marco Griguolo è il presidente della Commissione consiliare speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità

Mercoledì 6 marzo si sono svolte le elezioni che hanno decretato la nomina dell’avvocato e consigliere delegato della Città metropolitana di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2024 – Sarà Marco Griguolo, avvocato e Consigliere delegato alla Mobilità, a presiedere la Commissione consiliare speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Città metropolitana di Milano.

Griguolo è stato eletto mercoledì 6 marzo dalla commissione, composta da membri dei diversi gruppi consiliari, e fortemente voluta dal Consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica, Agenda Digitale metropolitana, Legalità e Beni confiscati alla criminalità, Rino Pruiti, con l’obiettivo di fare da raccordo tra tutte le Commissioni comunali sullo stesso tema.

Tra i compiti previsti, studiare e promuovere attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio metropolitano; indirizzare l’Amministrazione nella predisposizione, nell’ambito delle proprie competenze, di idonei e incisivi strumenti per concorrere alla prevenzione e al contrasto del radicamento delle associazioni di tipo mafioso e di tutte le forme di criminalità organizzata sul territorio metropolitano; favorire la consapevolezza del fenomeno e promuovere la cultura della legalità democratica e dell’antimafia come elemento fondamentale per la crescita sociale, politica, civile ed economica della Città metropolitana di Milano.

“Sono molto onorato di presiedere questa commissione – afferma il nuovo presidente Griguolo – Credo che sia fondamentale, per tutte le istituzioni, mantenere accesi i riflettori sul tema della legalità e promuovere ogni iniziativa possibile, sia a livello amministrativo e che di sensibilizzazione, volta a contrastare i fenomeni corruttivi e le infiltrazioni mafiose, investendo sulla trasparenza e sul buon andamento dell’ente stesso. La Città metropolitana di Milano è impegnata su più fronti, penso alla Giornata della Trasparenza promossa lo scorso settembre, da cui è nata la Consulta metropolitana dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fortemente voluta dal nostro segretario e direttore generale Antonio Sebastiano Purcaro, ma anche all’istituto del whistleblowing e alla formazione continua sul tema dell’anticorruzione. Da oggi un ulteriore strumento a servizio dell’ente e della cittadinanza. La Commissione avrà il compito di riunire i Sindaci e le commissioni antimafia comunali per portare avanti in sinergia azioni condivide per il contrasto alle mafie”.