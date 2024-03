GIORNATA DELLA TERRA. I SINDACI DI MILANO, BOLOGNA, TORINO, VENEZIA E TREVISO INVITANO A RIFLESSIONE SULL’INQUINAMENTO IN PIANURA PADANA

Data martedì 26 marzo 2024 – 17:01

Appuntamento il 22 aprile, alle ore 9.30, al Piccolo Teatro Strehler, con scienziati, medici, associazioni, cittadine e cittadini

Milano, 26 marzo 2024 – Lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, al Piccolo Teatro Strehler di Milano, si terrà una riflessione sul tema dell’inquinamento. A lanciare l’iniziativa trasversale sono i sindaci Giuseppe Sala (Milano), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino), Luigi Brugnaro (Venezia) e Mario Conte (Treviso), con una lettera indirizzata ai Primi Cittadini e alle Prime Cittadine dei comuni della Pianura Padana.

A partire dall’assunto condiviso che respirare un’aria pulita è un diritto fondamentale di tutti e tutte, i Sindaci ricordano che si tratta di “un tema urgente che va affrontato con rigore e per questo, a partire dai nostri territori, ci stiamo impegnando nel promuovere misure sempre più attente all’ambiente. È indubbio e registrato che i livelli di polveri sottili dal 2002 ad oggi siano fortemente diminuiti, ma questo non basta”.

“Tuttavia – aggiungono -, siamo consapevoli che anche gli interventi più drastici, se adottati singolarmente, non sono sufficienti a mitigare il problema. Quando parliamo di aria non possiamo limitarci ad indossare le lenti del perimetro comunale ma dobbiamo necessariamente considerare l’intera Pianura Padana”. E concludono: “Non vogliamo stare a guardare: intendiamo continuare a fare la nostra parte e lo chiediamo anche a voi. Dobbiamo fare rete per vincere la battaglia contro l’inquinamento”.

All’appuntamento parteciperanno scienziati, medici, categorie, associazioni, cittadine e cittadini.