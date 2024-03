Gli eventi di Pasqua a Merlata Bloom Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo – La prima Pasqua di Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde della città di Milano, è all’insegna dei personaggi più amati dai bambini e dalle loro famiglie. Dal 28 marzo al 1 aprile, la galleria si anima di eventi e attività pensati per chi trascorrerà la prossima festività in città, con una nuova vista sullo skyline di Milano.

Dal 28 marzo al 1° aprile, Merlata Bloom Milano si animerà con tante e divertenti iniziative dedicate alla vivace protagonista della serie animata per l’infanzia, Bluey, e a sua sorella Bingo. Da giovedì 28 marzo a sabato 30 marzo, all’interno di un’area gioco dedicata, i bambini potranno rivivere le avventure di Bluey e Bingo grazie a tante attività tematiche, giochi digitali, giochi di ruolo pensati per il loro apprendimento e per il divertimento di tutta la famiglia. I piccoli visitatori, inoltre, potranno dare sfogo alla loro creatività anche attraverso uno speciale laboratorio dedicato alla Pasqua in cui avranno la possibilità di decorare e incartare le uova di cioccolato messe a disposizione. A chiusura di questi tre giorni dedicati al mondo di Bluey, Merlata Bloom Milano accoglierà eccezionalmente i visitatori anche lunedì 1 Aprile. In occasione di questa speciale apertura per il giorno di Pasquetta, i piccoli fan avranno l’opportunità di scattare una foto ricordo con la loro beniamina e con la sua sorellina Bingo, durante uno dei sette meet&greet organizzati nel corso della giornata.

Infine, Merlata Bloom Milano informa i visitatori che il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, i negozi della galleria, Esselunga e Wonderwood Green Forest resteranno chiusi al pubblico.

Dalle 14:00, invece, saranno operativi il NOTORIOUS Cinemas, LOG – Lot Of Games e alcuni punti vendita dell’area food, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere il pomeriggio in divertimento e svago.

Redazione