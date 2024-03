In Duomo l’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione del Venerdì Santo

«NEL BUIO CHE AVVOLGE LA TERRA, ABITIAMO TRA I POPOLI CHE SI FANNO LA GUERRA, CHE SI ROVINANO PER ROVINARE I POPOLI FRATELLI»

«LA FIDUCIA NELLE PROMESSE DI GESÙ CI RENDE RESPONSABILI DELLA SPERANZA DEL MONDO»

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024 – «Noi abitiamo nel buio che avvolge tutta la terra. Abitiamo tra i popoli che si fanno la guerra, che si rovinano per rovinare i popoli fratelli, che acclamano ai potenti che vogliono la guerra, che si difendono dallo spavento della guerra con l’indifferenza»: è uno dei passaggi dell’omelia che l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha letto nel corso della celebrazione della passione e morte del Signore, da poco conclusasi in Duomo.

Riferendosi al racconto evangelico della passione di Cristo, l’Arcivescovo ha continuato: «Gesù è innalzato tra cielo e terra per riconciliare i popoli, nel nome di Dio Padre di tutti, ma l’invito alla riconciliazione è coperto di insulti: “Gesù è un profeta inutile. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, se gli vuole bene”».

Nell’evocare le piaghe e i drammi che segnano l’attualità, l’Arcivescovo nella sua omelia ha anche ricordato le «oppressioni insopportabili e spropositate che tormentano i carcerati, i profughi, le vittime del denaro sporco», così come «le case dove si spezzano i legami d’amore e si generano rapporti ostili e bambini infelici».

L’invito di mons. Delpini è a «inoltrarsi nel mistero di Dio», «vivendo un ascolto che raccolga dal silenzio di Dio parole nuove, taglienti come una spada a doppio taglio, vere come un abbraccio indiscutibile, parole inaudite a smentire la sapienza del mondo e che offrono buone ragioni per rischiare il martirio. (…) Viviamo una fiducia nelle promesse di Gesù che ci rende responsabili della speranza del mondo».

