Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Bolsonaro e famiglia:

Ambientalisti martedi alle ore 11 in presidio al Consolato brasiliano di Milano, in solidarietà con Lula e per la difesa dell’Amazzonia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023. Attiviste e attivisti ambientalisti e progressisti promuovono un presidio di solidarietà, martedì 17 gennaio 2023 alle 11 presso il Consolato Generale del Brasile in Corso Europa, 12 a Milano per sostenere il presidente progressista Lula e il governo democraticamente eletto, per la difesa dell’Amazzonia e dei suoi popoli. Gli ecologisti saranno ricevuti dai funzionari diplomatici del Consolato, ai quali doneranno, per il Presidente Ignacio Lula da Silva, l’opera della street artist-artivista milanese.

Gli attivisti ambientalisti saranno al presidio per ribadire la netta opposizione alla richiesta di Bolsonaro, dei figli deputati e della famiglia di ottenere la cittadinanza italiana in virtù di bisnonni veneti. Emblematica, a tal proposito, l’opera della street artist, Cristina Donati Meyer “Tu vuò fa l’italiano” di cui sarà donata una stampa ai responsabili diplomatici di Brasilia

Tra i promotori del presidio, con i rappresentanti di Gaia, Edgar Meyer e l’ex deputato Stefano Apuzzo, anche alcuni Consiglieri Verdi del Comune di Milano (tra cui Carlo Monguzzi) e Francesco Fortinguerra di Europa Verde e dei Giovani Europeisti Verdi, che dichiara: “Queste sono le conseguenze di ciò che la destra di Bolsonaro e Trump hanno generato negli ultimi anni con i loro attacchi politici e retorici alle istituzione democratiche. Tutto questo ci ricorda che non possiamo mai smettere di proteggere la democrazia, ovunque”.

Dopo l’assalto da parte di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, in cui sono state ferite 50 persone (6 in condizioni gravi), le autorità hanno rimosso il governatore di Brasilia e hanno arrestato oltre 1500 persone. Le immagini giunte da Brasilia erano impressionanti, troppo simili a quelle di due anni fa dell’assalto al Campidoglio negli Stati Uniti.

Bolsonaro ha dato il via ai suoi sostenitori per attaccare i luoghi istituzionali del Brasile. Come accaduto negli USA dopo la sconfitta di Trump, i sostenitori dell’ex presidente carioca si sono riversati nelle strade e non hanno accettato la vittoria elettorale di Ignacio Lula da Silva occupando e saccheggiando il Congresso Nazionale e gli edifici legislativi. Sullo sfondo del tentativo di golpe bolsonarista, si staglia l’immenso agro business agevolato dall’ex presidente in Amazzonia, mettendo a repentaglio la biodiversità, la vita dei popoli indigeni e aggravando ulteriormente la crisi climatica.

I primi provvedimenti presi dal nuovo Governo in relazione alle questioni ambientali, ai diritti umani e alla legislazione sulle armi sono certamente all’avanguardia e in netta contrapposizione con le politiche militariste e di saccheggio dell’Amazzonia e delle sue risorse, condotte dall’ex presidente Bolsonaro.

Sabato pomeriggio l’ambientalista Francesco Fortinguerra ha esposto alla kermesse milanese di Fratelli d’Italia l’opera della street artist Cristina Donati Meyer,“Tu vuò fa l’italiano”, contro l’ipotesi di concessione della cittadinanza a Jair Bolsonaro.