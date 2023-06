(Mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2023 – A poco più di 5 anni dal suo esordio in Italia, Banco Fresco, la catena food retail specializzata in freschissimi, ha aperto stamane il suo primo punto vendita nel cuore di Milano, in Via Moscati, a pochi passi da Corso Sempione. Lo store milanese di Banco Fresco e’ anche il primo del nuovo format Fresh, la linea di supermercati di prossimità pensati per venire incontro alle esigenze degli abitanti del centro città.

Cerca

logo-mi-lorenteggio

Ministero dell’Istruzione e del Merito e Andrea Bocelli Foundation (ABF) rinnovano il Protocollo d’Intesa per la promozione di progetti in campo educativo

Rho. Quartiere San Pietro e PNRR: il dialogo è solo iniziato, per scuola, viabilità, parchi e parcheggi”

BANCO FRESCO HA APERTO IN VIA MOSCATI “FRESH”, IL NUOVO FORMAT CITTADINO DELLA CATENA – Foto

A Legnano la 12ª edizione di Cinestesia e la 10ª edizione del Festival dei corti

STAZIONE DI MARIANO COMENSE (CO), AVVIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE. ASSESSORE TERZI: AVANTI CON PIANO RIFACIMENTO 29 SCALI

HomeAttualità

ATTUALITÀMILANO

BANCO FRESCO SBARCA A MILANO CON FRESH

8 Giugno 2023 – 14:20

0

Facebook Twitter

Ads –

INAUGURATO OGGI IN VIA MOSCATI 11 IL PRIMO STORE MILANESE DELLA CATENA

La catena food retail specializzata in freschissimi debutta nel capoluogo lombardo con il nuovo format Fresh, la linea di supermercati di prossimità cittadina. Il negozio di Via Moscati 11, in zona Corso Sempione, sorge sull’ex Erbert, i cui prodotti di gastronomia arricchiranno la vasta offerta firmata Banco Fresco. Presente all’inaugurazione anche l’Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2023 – Banco Fresco, la catena food retail di freschissimi, inaugura oggi il primo punto vendita a Milano in via Moscati 11, a pochi passi da Corso Sempione, con il suo nuovo format Fresh. Lo store milanese è anche il primo della nuova linea di supermercati di prossimità, pensata per supportare e guidare la spesa degli abitanti e lavoratori delle metropoli. Si tratta di un’apertura importante per l’insegna, che prosegue così il suo ambizioso piano di espansione sul territorio italiano, raggiungendo il traguardo di dieci supermercati nel Nord Italia, otto dei quali solo in Lombardia.

Lo store di Milano, inaugurato alla presenza dell’Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, è ulteriore conferma della volontà di Banco Fresco di continuare a investire sul territorio lombardo creando nuovi posti di lavoro, grazie all’inserimento di 32 risorse di cui 12 provenienti proprio da Milano e le restanti da zone limitrofe.

Il negozio in via Moscati, il terzo inaugurato nel 2023, nasce al posto dell’ex punto vendita Erbert che continuerà comunque a vivere attraverso i suoi piatti pronti, aggiunti alla già ricca offerta di Banco Fresco. Con le sue oltre 3.000 referenze, Fresh permetterà ai cittadini di vivere un’esperienza di spesa unica e su misura e, se si vuole, grazie al bar interno, aperto dall’ora della colazione fino alla sera, sarà possibile fermarsi per assaporare in loco i migliori prodotti della filiera agroalimentare.

Il negozio in via Moscati, il terzo inaugurato nel 2023, nasce al posto dell’ex punto vendita Erbert che continuerà comunque a vivere attraverso i suoi piatti pronti, aggiunti alla già ricca offerta di Banco Fresco. Con le sue oltre 3.000 referenze, Fresh permetterà ai cittadini di approfittare della pausa pranzo per godere dei migliori prodotti della filiera agroalimentare, vivendo al contempo un’esperienza di spesa unica e su misura. Grazie al bar interno, aperto dall’ora della colazione fino alla sera, sarà possibile acquistare una specialità del reparto gastronomico e gustarla direttamente sul posto.

Il nuovo punto vendita include non sola una vasta offerta di ortofrutta, cuore centrale dell’offerta di Banco Fresco, ma anche un’ampia varietà di prodotti freschi provenienti dai reparti di macelleria, salumeria, pescheria e panetteria. Da 5 anni Banco Fresco persegue un obiettivo semplice ma preciso: fornire ai propri clienti la migliore selezione alimentare basata sulla qualità, freschezza e stagionalità a prezzi competitivi, facendo attenzione anche alla sostenibilità ambientale.

E per chi vuole ottimizzare il tempo della spesa, può usufruire del servizio di consegna a domicilio in sole tre ore, attivo dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

“Accogliamo con entusiasmo l’ingresso di Banco Fresco in città – dichiara Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano – Si tratta di un format innovativo che si integra in un territorio come Milano, sempre più internazionale e in espansione ma con una cultura enogastronomica legata alla tradizione. È importante mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine prodotti di qualità seguendo una formula coerente con le nuove esigenze dei lavoratori e delle famiglie e il format Fresh di Banco Fresco soddisfa questi requisiti. Questa nuova apertura è un ennesimo tassello che valorizza il tessuto economico della città e i negozi di vicinato”.

“L’arrivo a Milano dopo soli cinque anni dall’inizio di questa avventura segna un importante traguardo per la nostra catena – dichiarano da Banco Fresco, Si tratta infatti del decimo punto vendita su territorio nazionale e il primo della linea Fresh, ma puntiamo a espanderci ancora, arricchendo nel frattempo il nostro assortimento con nuovi prodotti e specialità enogastronomiche, come dimostra l’aggiunta dei piatti pronti Erbert. Il nostro obiettivo è offrire solo il meglio della filiera agroalimentare, valorizzando i produttori locali nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Con Fresh i milanesi scopriranno un nuovo mondo di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo che rivoluzionerà i loro acquisti alimentari. Questo nuovo format è fatto su misura per le famiglie della città e i lavoratori che vogliono godersi una pausa pranzo sana e di altissima qualità, con la possibilità di consumare sul posto. Qui i cittadini troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno grazie a un assortimento studiato in ogni minimo dettaglio per garantire la stessa offerta dei nostri classici supermercati.”

PROFILO BANCO FRESCO

Nata nel 2017, Banco Fresco è la catena retail specializzata nei freschissimi con due punti vendita in Piemonte, a Torino e Beinasco, e sette in Lombardia, a Crema, Cremona, Cantù, Paullo, Varedo, Garbagnate Milanese e Osio Sotto.

Banco Fresco, propone un vasto assortimento su tutte le categorie merceologiche dei freschissimi: più di 4.000 referenze, che vanno dall’ortofrutta, cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, passando per la macelleria e salumeria, pescheria, panetteria e grocery. Prodotti ricercati, provenienti sia dalla filiera italiana con le sue numerose eccellenze locali, ma anche dalla filiera estera, con l’obiettivo di garantire tutto l’anno un binomio costante di convenienza e qualità.

A. V.