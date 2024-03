(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 11 marzo 2024 – Questa sera, intorno alle ore 20.30, in viale Don Angelo Lonni, all’altezza della fermata del bus, un 21enne, per cause in fase di accertamento, è stato ferito da un’arma da taglio. Soccorso dai Carabinieri e da un’ambulanza della Misericordia, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Un’ora circa prima, un altro evento violento è successo a Corsico, dove un 26enne è stato ferito con un’arma bianca.

V. A.